Elin Nordegren zeigt, wie Verzeihen geht

Tiger Woods darf seine Kinder täglich sehen

Sie war wohl die am meisten gedemütigte Frau der Welt: 2009 musste Elin Nordegren täglich in den Medien lesen, mit wem ihr Ehemann Tiger Woods sie betrogen hat. Mehr als hundert Frauen sollen es schlussendlich gewesen sein. Über zehn Jahre später zeigt sie, wie Über-den-eigenen-Schatten-Springen geht: Sie tut alles, damit ihr Ex nach seinem schweren Unfall die gemeinsamen Kinder sehen kann.