«Normalerweise hatte er die Haare immer so ein bisschen verwuschelt oder trug privat ein Basecap», so die Ärztin. Entgegen Spekulationen habe Dr. Rehbein dem Star weder Botox noch Hyaluron oder andere Filler gespritzt. «Wenn ich ihm anbiete, Botox zu spritzen, zeigt er mir einen Vogel. Er will natürlich bleiben und seine Mimik behalten», betont sie. Stattdessen bekomme Schweiger eine sogenannte JetPeel-Behandlung, bei der Feuchtigkeit und Vitamine in die Haut eingeschleust werden, um einen natürlichen Lifting-Effekt zu erzielen.