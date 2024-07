Am gestrigen 9. Juli meldete sich Schweiger nach längerer Abwesenheit auf Instagram und Facebook zurück und machte Werbung für Anti-Aging-Cremes. In der Bildunterschrift schreibt er unter anderem: «Ich kann bereits nach einer Woche schon eine deutliche Verbesserung erkennen und freue mich sehr auf mein neues strahlendes Hautbild». Das macht die Fans skeptisch. In den Kommentaren teilen sie ihre Verwirrung über Schweigers derzeitiges Aussehen – denn das Kuriose ist: Das Bild sieht ziemlich falsch aus.