Tinder-Schwindler sieht sich als «grösster Gentleman der Welt»

Zurzeit ist Shimon Hayut vor allem als Hochstapler bekannt, der vorgab Milliardär zu sein und in der Diamantenindustrie zu arbeiten. Er lud Frauen auf luxuriöse Dates mit Private-Jets, Yachten und Luxus-Autos und Sterne-Dinners ein und bat sie schliesslich um Geld, da er in Gefahr sei und nur so seine Identität schützen konnte.