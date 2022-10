Tom Cruise will den ersten Film im Weltall drehen

Die Filmproduzentin hoffe, dass der «Top Gun: Maverick»-Star «der erste Zivilist sein wird, der ausserhalb der Raumstation einen Weltraumspaziergang unternimmt». Zuzutrauen wäre es Cruise, ist er doch bekannt dafür, in seinen Filmen die aufwändigen Stunts jeweils selbst zu machen. So fliegt er in «Top Gun» ein Kampfflugzeug oder stürzt sich in «Mission: Impossible» auch schon mal nur an einem Seil hängend eine Klippe runter. Allerdings dürfte ein Weltraum-Spaziergang auch für Cruise eine Herausforderung darstellen, denn professionelle Astronauten müssen in der Regel ein hartes körperliches Training durchlaufen.