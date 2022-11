Das sagt Tom Kaulitz zu Heidis Baby-Plänen

Kann sich Tom Kaulitz ein Baby vorstellen?

RTL konfrontierte die Band mit verschiedenen Schlagzeilen und wollte von Tom Kaulitz wissen, was er davon hält, dass Heidi Klum in einem Interview mit der US-Zeitung «The Sun» sagte, sie könne sich noch ein Baby mit ihm vorstellen. Seine Antwort fällt eindeutig zweideutig aus: «Das habe ich auch schon gelesen und war ehrlich ein bisschen überrascht», so der Musiker. Dann fügt er an: «Ich fliege ja morgen schon nach Hause und dann gibt es Sexgiving – so nennen wir das bei uns.» Ein Dementi klingt anders und das Ehepaar scheint tatsächlich schon fleissig am Nachwuchs zu üben.