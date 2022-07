Gitarrist Carlos Santana feiert seinen 75. Geburtstag

Carlos Santana reiht sich in die Riege der Stars ein, die in dieser Woche 75 Jahre alt werden: Am 17. Juli hatte die britische Herzogin Camilla ihren Ehrentag, am 19. Juli feierte Queen-Gitarrist Brian May. Nun also ist der nächste legendäre Gitarrist an der Reihe: Latin-Rocker Carlos Santana zelebriert seinen halbrunden Geburtstag am 20. Juli.