So wohnt Präsident Selenski seit einem Jahr

Die Anzüge zieht Selenski nicht mehr an

Der ukrainische Präsident führt das Fernseh-Team nach dem Schlafzimmer auch in seinen begehbaren Kleiderschrank, wo er fast ausschliesslich seine ikonischen grünen Shirts und Militärkleider und Schuhe aufbewahrt. Ganz hinten in der Ecke finden sich doch noch einige Anzüge, die frisch aus der Reinigung gekommen und noch in Folie eingepackt sind. Auf die Frage des Reporters, ob er diese noch trage, antwortet Selenski: «Nein aktuell nicht.» Ein schwarzes Jacket hat für ihn aber eine besondere Bedeutung. «Es wartet hier auf unseren Sieg und ich werde es tragen, sobald es soweit ist», so der Präsident. Es sei für ihn ein Symbol für einen baldigen Sieg der Ukraine gegen Russland.