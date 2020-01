Vanessa Bryant: «Ein Leben ohne sie ist unvorstellbar»

Die 37-Jährige meldet sich erstmals seit dem tragischen Helikopter-Absturz vom Sonntag, bei dem ihr Mann und ihre Tochter ums Leben kamen, zu Wort. Sie schreibt: «Meine Mädchen und ich wollen den Millionen von Menschen danken, die uns Unterstützung und Liebe schicken in dieser grauenhaften Zeit.» Die Familie sei komplett am Boden zerstört, durch den Verlust von Kobe «dem wunderbaren Vater unserer Kinder» und der «wunderschönen und süssen» Gianna. «Sie war eine liebe-, rücksichts- und wundervolle Tochter und grossartige Schwester für Natalia, Bianka und Capri», so Vanessa weiter.