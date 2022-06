BBC-Journalistin hat nicht mehr lange zu leben

Vater hilft todkranker Deborah James die Haare zu kämmen

Sie hat gemäss den Ärzten nur noch wenige Wochen zu leben. Und genau so lange will die schwer an Krebs erkrankte BBC-Podcast-Moderatorin das Leben noch in vollen Zügen geniessen. So, wie es ihre Gesundheit eben zulässt. Und da stösst die 40-Jährige immer öfter an ihre Grenzen.