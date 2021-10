Verlust von Mutter und Grossmutter war für Billie Lourd «brutal»

Vor allem ihre Darstellung in der Boulevardpresse mache der «American Horror Story»-Darstellerin bei diesem traurigen Thema zu schaffen. «Alles, was ich sage, wird zu einer Überschrift gemacht, die ich so nicht meinte», beklagte sich Lourd. Eine Aussage sei sogar so verdreht worden, dass es sich «anhörte, als hätte ich gewollt, dass sie sterben». Tatsächlich sei jedoch das «absolute Gegenteil» der Fall.