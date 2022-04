Verona Pooth: Einbruchs-Schaden beträgt eine Million Euro

Kurz nach der Tat meinte Verona in einer Instagram-Story: «Es wird noch lange dauern, bis ich mich hier zu Hause wieder wohlfühle.» Sie sage sich aber auch: «Wir sind mit dem Leben davongekommen. Es gibt auch in diesem Drama Gründe, dankbar zu sein.» Trotzdem wache sie nachts regelmässig auf und manchmal stelle sie sich vor, was wohl mit der Beute geschehen ist und wer jetzt ihren Hochzeitsschmuck trägt.