Bewegende SMS an seine Ex-Freundin

Wenige Wochen vor seinem Tod soll sich Liam Payne mit einer emotionalen Nachricht bei seiner Ex-Freundin Danielle Peazer (36) gemeldet haben. Die beiden lernten sich kennen, als sie Background-Tänzerin bei One Direction war. Zwei Jahre lang führten sie eine Beziehung. Danielle Peazer wurde vor kurzem Mutter, was Liam Payne offenbar zu einer SMS an seine Ex bewegte, wie sie auf Instagram enthüllte. Er schrieb: «Ich freue mich sehr, dass du mit deinem Mann und deiner Tochter die Liebe gefunden hast!»