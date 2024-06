Vor mittlerweile über 15 Jahren, am 25. Juni 2009, versetzte der plötzliche Tod des «King of Pop» Michael Jackson (1958-2009) die Welt in Trauer. Der Sänger, der als Ausnahmetalent galt und dessen Hits wie «Thriller» und «Billie Jean» auch heute noch Anerkennung und Fans finden, wurde 50 Jahre alt und stand kurz vor dem Beginn einer fulminanten 50-tägigen Comeback-Tour.