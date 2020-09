Warum sich Kardashian jetzt für Steffi Buchli starkmacht

Die will sie nun nutzen. Doch je grösser die Fanbase, desto höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich darunter jemand verbirgt, dem es nicht um ein respektvolles Miteinander bestellt ist. Auch Kardashian hat Erfahrungen damit gemacht, was es heisst, online mit Hass eingedeckt zu werden. Doch davon hat sie genug. «Ich kann nicht zuschauen und still bleiben, während diese Plattformen es weiter zulassen, dass Hass, Propaganda und Falschinformation verbreitet wird», schreibt sie am Dienstag.