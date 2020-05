Steffi Buchli über ihren Wechsel zu «Blick» Sport

«Ich komme, um zu bleiben»

Im Januar 2021 tritt Steffi Buchli ihre neue Stelle als Chefredaktorin Sport bei der «Blick»-Gruppe an. Im Interview verrät die heutige MySports-Programmchefin, was sie zu diesem Wechsel bewogen hat, was sie in ihrem neuen Job bewegen will und woran sie merkt, dass sie in einem männerdominierten Umfeld arbeitet.