Anders in einen Raum hineingehen, hilft schon



Frauen seien so perfektionistisch veranlagt, dass sie bei einer Job-Ausschreibung warten würden, bis sie 105 Prozent davon erfüllten, erst dann getrauten sie sich ins Rennen zu gehen, glaubt Buchli. Frauen, die die Willenskraft und das Selbstbewusstsein nicht von heute auf morgen aufbringen, können zunächst in ihrem Alltag mit kleinen Dingen dazu beitragen, dass veraltete Rollenmuster nicht mehr zum Tragen kommen. Buchli hat da ein paar Tipps: «Es geht nur darum, ein birebitzeli an der Haltung zu schaffen. An der Art und Weise zu schaffen, wie du in einen Raum hineingehst.» Durch feine Justierungen bekomme man mehr Mut und so verfestige sich die neue Grundhaltung, erklärt sie.