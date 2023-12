Bradley Cooper (48) kann einfach alles, ein richtiger Wunderwutzi. Gerade hat er noch für das Strick- und Kaschmir-Label «Guest in Residence» seiner angeblich neuen Freundin Gigi Hadid (28) gemodelt, schon schlüpfte er in die Rolle des Kochs und arbeitete in einem Foodtruck in New York City mit.