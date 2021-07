Erstaunlich, wie viele Talkshows mit dem mehr oder weniger gleichen Rezept sich in den 90ern erfolgreich halten konnten. Auch «Bärbel» machte damit Karriere. Nach 1500 Folgen wechselte sie zu Sendungen wie «Ihr seid wohl wahnsinnig», deren Mutproben aber so riskant waren, dass die Sendung abgesetzt wurde – aus Angst vor Nachahmern. Es folgte die Ratgebersendung «Ich will zurück ins Leben!» und Auftritte bei «Dings vom Dach». Inzwischen hat Bärbel Schäfer auch wieder eine Talksendung, beim Radiosender «hr3». Verheiratet ist sie mit dem Politiker Michel Friedman, der stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland war. Für ihn konvertierte Bärbel Schäfer zum Judentum.