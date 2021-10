Was uns Gwyneth Paltrows neue Sex-Show alles lehrt

Und auch bei den Paaren in der Show macht sich schnell mal eine ähnliche Atmosphäre breit, als sie alle zusammen mit Paltrow in einem Kreis sitzen und Intimes preisgeben sollen. Die Protagonisten gigelen so sehr und sind so unentspannt, dass Paltrow erst einmal ein Machtwort sprechen muss. «Schon okay!», sagt sie lachend. «Wir haben Sex. Es ist eine Sendung über Sex. Wir reden über Sex.» Den Zuschauenden der Show wird spätestens da klar, worum es geht. Wobei in den wenigen Minuten zuvor das entsprechende Stichwort bestimmt schon zehnmal gefallen ist.