Welchen Geburtstag feiert Claudia Schiffer hier?

Am 25. August feierte Claudia Schiffer, das Über-Model der 90er-Jahre, Geburtstag und gönnte sich zum Freudentag einen Trip nach Griechenland, wo sie sich in einem Traumhaus mit Blick aufs Meer einquartierte. Doch nicht nur sie wurde beschenkt, auch die 1,9 Millionen Follower auf Instagram bekamen ein kleines Präsent in Form von Ferienfotos zum Jahrestag von Claudia Schiffer zu sehen.