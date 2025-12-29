Wer erbt die Millionen von Brigitte Bardot?

«Nachdem ich den Grossteil meiner Einnahmen als Star verprasst hatte, hatte ich kein Einkommen mehr. Zwei Monate lang hatte ich einen Stand auf dem Markt von Saint-Tropez und verkaufte meine Souvenirs: Armbänder und Halsketten aus Brasilien und Mexiko, signierte Fotos, meine Unterröcke, meine Hüte … Gleich danach versteigerte ich alles Wertvolle, was ich in Paris besass: den kostbaren Schmuck, den mir mein Mann, Gunther Sachs, geschenkt hatte, mein Hochzeitskleid mit Vadim, Silberbesteck, Möbel und sogar meine Gitarre», verriet Bardot der Journalistin Caroline Pigozzi von «Paris Match».