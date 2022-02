Wer ist eigentlich die Frau an Cristiano Ronaldos Seite?

Da kommt Georgina her

Georgina Rodriguez ist in der argentinischen Hauptstadt Bueno Aires geboren, sie wuchs aber zusammen mit ihrer Schwester Ivana und ihren Eltern in Jaca, einer Stadt im Nordosten Spaniens, auf. Dort besuchte sie eine christliche Schule und verdiente ihr Geld als Zimmermädchen und Kellnerin. Nach einer Ausbildung zur Balletttänzerin, zog es sie nach England, wo sie als Au Pair in Bristol arbeitete. Mit Sprachkenntnissen in der Tasche kehrte sie zurück nach Spanien und begann, in Madrid als Model und Verkaufsassistentin in Nobelboutiquen von Massimo Dutti und später Gucci zu arbeiten.