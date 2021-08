Die Schweden wollen Madeleine nicht mehr gehen lassen

Und auch der Kinder wegen dürften sich Chris und Madeleine zweimal überlegen, ob sie die erneute Übersiedlung nach Europa tatsächlich in Angriff nehmen wollen. Ihre älteste Tochter Leonore etwa ist erst vergangenen Sommer eingeschult worden. «Prinzessin Leonore wird in Florida mit der Schule beginnen, wo die Familie lebt und sich etabliert hat», erklärte die Pressechefin letztes Jahr gegenüber «Expressen». Wegen Corona waren damals die Umstände besonders, aber «alle Kinder gehen in die Schule und in die Vorschule», berichtete Thorgren. Auch deshalb deutete zumindest damals nichts darauf hin, dass an der Wohnsituation in Florida etwas nicht mehr passend wäre. «Es gibt keine Pläne, das zu ändern.»