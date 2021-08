Beim coolen Ferienprogramm blüht sogar Grummel-Oscar auf

Ein Lachen vorzutäuschen, käme dem Prinzen hingegen so gar nicht in den Sinn. Viel lieber zeigt er an öffentlichen Anlässen gerne, was er von diesen hält. Vielfach ist das nicht allzu viel. An der grossen Geburtstagsfeier seiner Mutter Mitte Juli auf Öland etwa wollte weder das traditionelle Konzert ihr zu Ehren noch die Verleihung des Victoria-Preises Begeisterung in Oscar wecken. Viel eher erweckten die Programmpunkte Langeweile beim Prinzen – und brachten ihn wieder einmal herrlich zum Grummeln. Er gähnte, er verdrehte die Augen, er lümmelte auf dem schicken Fauteuil rum. Als Sohn der künftigen Königin war er an diesem Tag womöglich nicht auszumachen – als ganz normaler Fünfjähriger, der sich nach etwas Action sehnte, dafür umso mehr.