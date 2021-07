Für den Missmut der beiden jungen Gäste scheint die Sängerin also wirklich nicht viel zu können. Viel eher ist deren Halbmotivation wohl auf die Situation zurückzuführen. Dafür spricht auch Estelles Haltung an offiziellen Anlässen. Voller Enthusiasmus nämlich ist die junge Thronfolgerin bislang im Publikum und im Scheinwerferlicht noch nicht allzu häufig in Erscheinung getreten. Mit ihren Gähn-Attacken sorgt sie stattdessen immer wieder für herrlich unroyale Momente an allerhand wichtigen Anlässen.