Seine Mama ist ein echter Gute-Laune-Bär: Kronprinzessin Victoria von Schweden ist für ihr herzliches Lachen berühmt. Auch Schwester Estelle, 9, beherrscht das Strahlen über beide Ohren perfekt. Prinz Oscars Mundwinkel hingegen wurden schon in der Vergangenheit das ein oder andere Mal wie magisch vom Erdboden angezogen – so auch beim Fest zu Ehren seiner Mutter, die am Mittwoch ihren 44. Geburtstag gefeiert hat.