«Mein Vater hatte sich so gefreut, Grossvater zu werden»

Zum Schluss findet die trauernde Tochter versöhnliche Worte: «Lieber Papi. Ich werde dich stets in meinem Herzen mit mir tragen und deiner Enkeltochter alle deine Lausbubengeschichten, von denen du so gerne erzählt hast, weiter erzählen. So dass sie dich trotzdem kennen lernen wird, auch wenn ihr euch in diesem Leben nicht begegnen konntet. Ich danke Dir für alles, was du mir auf meinem Lebensweg mitgegeben hast und dass du immer für mich da warst. Ich werde dich für immer vermissen. Ruhe in Frieden.»