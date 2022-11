Die Queen soll an Knochenmarkkrebs gelitten haben

Der Adelsexperte Gyles Brandreth (74) widerspricht dieser Darstellung jedoch. In seinem Buch «Elizabeth: An Intimate Portrait» behauptet er, die Monarchin sei in ihren letzten Lebensjahren an Knochenmarkkrebs erkrankt. Gemäss der Zeitung «Daily Mail» schreibt er: «Ich habe gehört, dass die Queen eine Form von Myelom – Knochenmarkkrebs – hatte, was ihre Müdigkeit und ihren Gewichtsverlust und diese Mobilitätsprobleme erklären würde, von denen uns in den letzten Jahren ihres Lebens oft erzählt wurde.» Als häufigste Symptome der Krankheit gelten laut Brandreth Knochenschmerzen, insbesondere im Becken und unteren Rücken.