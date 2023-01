Harry und Meghan begruben ihr totes Baby unter einem Baum

Prinz Harry gibt einer Zeitung Schuld an der Fehlgeburt

Er macht darin indirekt die britische Zeitung «Mail on Sunday» für die Fehlgeburt von Meghan verantwortlich. Die Zeitung hatte 2019 einen privaten Brief von Meghan an ihren Vater veröffentlicht. Die Herzogin klagte darauf die Zeitung an und diese wiederum wies die Schuld zurück an Meghan. «Ich glaube, meine Frau erlitt eine Fehlgeburt aufgrund dessen, was die Mail getan hat», sagte Harry, der hautnah mitbekam, wie sehr die Situation seine schwangere Frau belastete. «Wissen wir mit Sicherheit, dass die Fehlgeburt dadurch verursacht wurde? Natürlich nicht. Aber angesichts des Stresses, der dadurch verursacht wurde, des Schlafmangels und des Zeitpunkts der Schwangerschaft, wie viele Wochen sie weit war, kann ich nach dem, was ich gesehen habe, sagen, dass diese Fehlgeburt durch das verursacht wurde, was sie zu tun versuchten», so Harry.