Monaco-Kids zeigen sich Jahr für Jahr

Am Feiertag haben uns die Zwillinge noch immer verzaubert

Es war ein weiterer grosser Schock, als der monegassische Hof am Dienstag bekanntgegeben hat, dass Charlène nicht am Nationalfeiertag würde teilnehmen können. Glücklicherweise aber hat sie am Freitag mit ihrem Nachwuchs ein grossartiges Vertretungs-Duo – denn Jacques und Gabriella haben noch jeden 19. November alle Blicke auf sich gezogen.