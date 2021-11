Gesundheit lässt keine Teilnahme zu

Monegassen müssen ihren Feiertag ohne Charlène begehen

Seit einer guten Woche ist Charlène endlich wieder zuhause in Monaco. Doch die Sorgen um die Fürstin bleiben bestehen. Nun hat der Palast mitgeteilt, dass sie am Freitag nicht am Nationalfeiertag teilnehmen wird. Schuld ist erneut ihr Gesundheitszustand – der wohl doch noch fragiler ist, als zunächst angenommen wurde.