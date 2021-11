Monegassen flippen wegen Charlènes Rückkehr regelrecht aus

Die Zeit nämlich, in der Charlène nicht in Monaco war, empfanden auch die Einwohnerinnen und Einwohner als lang. «Wir haben ungeduldig auf sie gewartet», verriet die Quelle weiter. Das erstaunt wenig: Schliesslich hatten sich wohl auch die Monegassinnen und Monegassen auf einige Tage eingestellt, die Charlène weg sein würde, als sie Mitte Mai ins Flugzeug in Richtung Südafrika gestiegen ist. Ursprünglich hatte sie auch vor, nur knapp zwei Wochen in ihrem Heimatland zu bleiben. Doch dann machte ihr eine lange verschleppte Infektion im Hals-Nasen-Ohren-Bereich so zu schaffen, dass an eine Rückkehr in der Luft nicht zu denken war – fast ein halbes Jahr lang. Immer wieder hatte sich die Fürstin Operationen unterziehen müssen, die unter Vollnarkose durchgeführt wurden, und trotz immer mal wieder aufkeimender Hoffnung sollten es schliesslich nahezu sechs Monate werden, die Charlène fernab ihrer Familie und ihres Zuhauses in Südafrika verbracht hat, ja, gar verbringen musste.