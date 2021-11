So grenzenlos ist die Freude über Charlènes Rückkehr

Nun aber dürfte in den nächsten Tagen vor allem gemeinsame Zeit mit ihrer Familie im Vordergrund stehen. Ihre sechsjährigen Kinder nämlich haben der Mama einiges zu erzählen, was in den vergangenen Monaten passiert ist. Und dann ist da auch noch ein neues Mitglied, das in die Fürstenfamilie aufgenommen werden will: Hund Khan, den Charlène aus Südafrika mitgebracht hat. Auch er dürfte spielerisch dafür sorgen, dass es seinem Frauchen in den ersten Tagen zuhause alles andere als langweilig wird.