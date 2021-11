Für Charlène geht es in Monaco Schlag auf Schlag weiter

Wieder zurück in Monaco weht für Charlène in jeglichem Sinne ein frischer Wind. Nach sechs Monaten allein in Südafrika wird sich die Fürstin wieder an das Leben am Hof mit all seinen Regeln und Pflichten sowie als zweifache Mama vor Ort gewöhnen müssen. Und auch sonst wird sich die 43-Jährige neu akklimatisieren müssen. Denn wo in Durban, von wo aus Charlène am Sonntagabend in Richtung Monaco geflogen ist, diese Woche bis zu 24 Grad Celsius erwartet werden, wird sie in Monaco die Übergangsjacke herausholen müssen. Am Mittelmeer soll es mit 18 Grad Celsius deutlich kühler werden.