Charlène trennt sich räumlich von ihrer Familie

Beruflich hingegen will es Charlène «langsam angehen» lassen, wie ihre Schwägerin verriet. «Sie ist definitiv noch immer am Heilen und sich am Erholen», so die Ehefrau von Charlènes Bruder Sean. «Das passiert nicht einfach über Nacht.» Aber sie werde ganz sicher wieder öffentliche Termine wahrnehmen. «Alles, was wir jetzt sagen können, ist, dass ihre Behandlungen in Südafrika erfolgreich waren. Also haben die Ärzte ihr grünes Licht für den Heimflug gegeben. Und deswegen ist sie jetzt überhaupt erst zurück in Monaco bei ihren Kids.»