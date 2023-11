Am 11. November fand in Grossbritannien und den Commonwealth Staaten der sogenannten Remembrance Day statt, ein Tag, an dem man den gefallenen Soldaten des Ersten Weltkrieges gedenkt. Am Festival der Erinnerung in der Royal Albert Hall in London erschien auch die Royal Family, allen voran König Charles (74), Königin Camilla (76), Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41).