Dass Prinz Harry (38) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (41) in der Öffentlichkeit nicht die Finger voneinander lassen können, ist bekannt. Selbst in der Westminster Hall, in der die verstorbene Queen Elizabeth II. (†96) nun für fünf Tage aufgebahrt wird, ergriffen sie beim Verlassen der Kirche die Hand des anderen. In royalen Kreisen eigentlich ein Fauxpas und man kann darüber streiten, ob es angebracht ist, Zärtlichkeiten in einer solchen Situation auszutauschen oder nicht.