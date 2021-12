An ihrer Seite erhofft sich Amalia einen deutschen Lover

10. Keine Apanage: Amalia verzichtet freiwillig auf 1,6 Millionen Franken Jahreseinkommen. Diese hätten ihr ab heute automatisch als Lohn sowie als Unkostenvergütung zugestanden. Das lehnte Amalia in einem handgeschriebenen Brief an den niederländischen Premier beides ab – vorerst für die Dauer ihres Studiums. «Das finde ich unangebracht, solange ich wenig Gegenleistung bieten kann und andere Studierende es gerade in dieser unsicheren Corona-Zeit so viel schwerer haben. Das Einkommen erstatte ich daher bis zum Ende meines Studiums. Ausserdem erstatte ich, solange mir in meiner Position als Prinzessin von Oranien keine hohen Kosten entstehen, auch die Aufwandsentschädigung.»