Erst kürzlich verriet König Carl Gustaf von Schweden (76) das Geheimnis seiner glücklichen Ehe mit Königin Silvia (79), da suchen ihn Geister aus der Vergangenheit wieder heim. 2010 behauptete die Musikerin Camilla Henemark, ihres Zeichens ehemalige Sängerin der Band Army of Lovers, dass sie einst eine Affäre mit dem fast 20 Jahre älteren Monarchen gehabt habe. Die Beziehung soll in den 1990er Jahren angeblich ganze zwei Jahre gedauert haben. In einem Interview sagte sie, dass ihre Treffen wie in einer Fantasiewelt stattgefunden hätten, der König habe immer zu gekichert und gelacht, wie ein kleines Kind.