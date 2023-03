Bekommt Prinz Harry wegen Drogengeständnis Probleme?

«Wenn es keine Anklage gibt, sehe ich keine Probleme»

Eine andere Meinung dazu hat Rechtsanwalt James Leonard. Wie die Zeitung weiter schreibt, glaubt er nicht, dass Harrys Status in den USA so stark gefährdet ist. «Wenn es keine strafrechtliche Anklage im Zusammenhang mit Drogen oder Alkohol gibt oder keine gerichtliche Feststellung, dass Prinz Harry ein gewohnheitsmässiger Drogenkonsument ist, was er eindeutig nicht ist, sehe ich kein Problem mit den Enthüllungen in seinen Memoiren über freizeitliche Experimente mit Drogen», sagt der prominente Anwalt aus New Jersey gegenüber «Page Six.»