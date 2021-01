Faszinierend ist doch: Während «normale Menschen» gerne versuchen, durch Individualität aus der Masse zu stechen, um eben nicht «normal» zu sein, feiern wir die vermeintliche Normalität von anderen. Doch warum ist das eigentlich so wichtig? Ist es eine Prise Schadenfreude, dass eine Frau wie Herzogin Catherine zwischendurch auch an ihren Haaren zweifelt oder auch ein paar Probleme hat? Schadenfreude ist ja durchaus ein Symptom von Neid. Immerhin ist Kate Middleton aus Bucklebury in ihrem Leben ja nur «nach oben gefallen».