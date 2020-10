Der Grund: Ihre Reise hatte für mächtig Kritik gesorgt. Denn die Corona-Fallzahlen in den Niederlanden explodieren gegenwärtig. Rund 8000 Ansteckungen werden gemeldet – pro Tag. Das Gesundheitssystem ist am Anschlag, eine Maskenpflicht erst seit kurzem existent. Die zweite Welle hat die Niederlande voll erfasst. Dass die Monarchen-Familie in dieser Zeit nichts Besseres zu tun hatte, als in den Süden zu fliegen, empörte das Volk am Wochenende.