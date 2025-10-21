«Backen ist nicht ihre Stärke»

Heute stehe seine Mutter nicht mehr in der Küche, verrät er. Auch nicht für besondere Anlässe wie beispielsweise Weihnachten auf Schloss Sandringham. Dort werden alle zwei Jahre auch Tom Parker Bowles und seine Schwester Laura Lopes eingeladen. 2024 durfte er wieder einmal mit seiner Mutter Weihnachten feiern und plaudert aus dem Nähkästchen, wie das Festmahl war. Meistens ist er wenig begeistert vom Menü, denn darauf stehen normalerweise Mince Pies, kleine Gewürzküchlein, gefüllt mit Trockenfrüchten, Nüssen und weihnachtlichen Gewürzen wie Zimt und Muskatnuss und häufig verfeinert mit Alkohol wie Brandy oder Rum. «Ich hasse Mince Pies», beichtet Parker Bowles. «Und der Truthahn ist meistens furchtbar. Aber letztes Jahr war sogar der gut», sagt er weiter. Doch vor allem eine Sache fand er besonders toll an der royalen Weihnacht: «Ich musste nicht abspülen!»