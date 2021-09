Beas Baby kriegt keinen Titel, weil seine Mama royal ist

Die Windsors sind ausser sich vor Freude. Kein Wunder: Am Wochenende konnten sie ein neues Familienmitglied in ihren Reihen begrüssen! Prinzessin Beatrice, 33, und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi, 38, sind am Samstag kurz vor Mitternacht Eltern geworden! Ihr kleines Mädchen ist kerngesund und macht ihre Familie «hocherfreut», wie der Palast am Montagnachmittag mitteilte.