Bei Margrethe ist nicht nur der Coolness-Faktor königlich

Wenn 50 Jahre auch eine beträchtliche Zeit sind, so wirkt das halbe Jahrhundert fast schon verschwindend kurz, wenn man bedenkt, dass Queen Elizabeth II., 95, in diesem Jahr ihr 70. Thronjubiläum feiert. Doch miteinander vergleichen sollte man die beiden Monarchinnen nicht. Auch wenn sie im gleichen Jahr den Thron bestiegen, so bestehen grosse Unterschiede zwischen den beiden Frauen – auch hinsichtlich der Bekanntheit in der weltweiten Öffentlichkeit, bei der Margrethe nicht an Elizabeth rankommt. Zum Bedauern aller Royal-Fans. Denn die dänische Königin ist eine echte Wundertüte, hat einiges auf Lager – und macht mit bisweilen haarsträubenden Looks auch optisch eine ganze Menge her.