Beim Wiedersehen will Letizia Leonor nicht mehr loslassen

Nach dem Auftritt ist für Leonor gleich vor dem Auftritt. Wenn nämlich am Freitag im Campoamor-Theater in Oviedo die Princess of Asturias Awards verliehen werden, wird sie eine Rede halten. Für den Teenager ist die Preisverleihung stets etwas ganz Besonderes: Denn an den nach ihr benannten Awards war es, als Leonor vor zwei Jahren ihre erste Rede gehalten hatte. Doch wie damals kann sie auch heute auf die Unterstützung ihrer Familie vor Ort zählen.