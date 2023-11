Sieht man in Grossbritannien Sarah Ferguson (64) bald öfter im Fernsehen? Die Ex-Frau von Prinz Andrew (63) soll nämlich im Gespräch mit dem britischen Sender ITV stehen. Wie der «Mirror» schreibt, habe sie durch ihren Auftritt in der Talkshow «Loose Women» die Aufmerksamkeit der TV-Bosse auf sich gezogen. In der Sendung habe Fergie, wie ihr Spitzname lautet, nicht nur ihr Moderationstalent unter Beweis gestellt, sondern auch durch ihre ehrliche, natürliche Art überzeugt. So sprach Sarah Ferguson auch ganz offen über ihre Schockdiagnose Brustkrebs, die sie in diesem Jahr bekam und ihren Behandlungsweg – sie musste sich innerhalb kürzester Zeit einer Operation unterziehen.