Fergie unterstützt Prinz Andrew mit Millionen-Zahlung

Doch die hohen Renovierungskosten sind für Charles' Bruder nicht so einfach zu stemmen. So warfen Andrews Finanzen Fragen auf, denn der Prinz musste, mit finanzieller Hilfe seiner Mutter Queen Elizabeth (†96), rund 12 Millionen Pfund an die Privatklägerin Virginia Giuffre (40) bezahlen. Andrew war in Zusammenhang mit dem Sex-Skandal rund um Jeffrey Epstein in Verruf geraten und vor einem Zivilgericht in New York angeklagt. Giuffre sagte aus, Andrew habe sie als Minderjährige in einer Villa von Epstein sexuell missbraucht. Eine aussergerichtliche Einigung konnte den Streitfall schliesslich beenden.