Belgische Royals bieten Flüchtlingen Unterschlupf

Der Krieg in der Ukraine wütet weiter und die ukrainische Bevölkerung sucht Hilfe im Westen. Immer mehr Länder nehmen Flüchtende aus dem Krisengebiet auf – und immer mehr Royals solidarisieren sich mit der Ukraine. Dem schliesst sich nun auch der belgische Königshof an, wie «Adelswelt» berichtet. Demnach verkündeten Königin Mathilde (49) und König Philippe (61), dass sie Flüchtlingen aus der Ukraine Unterschlupf bieten würden, allerdings nicht im eigenen Palast. Das Königspaar bietet im Rahmen seiner Organisation «Donation Royale» zwei Einfamilienhäuser an, in die per Anfang April zwei Familien Unterschlupf finden werden.